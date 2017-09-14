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Главная » Страна » В Минобразования назвали самые популярные специальности среди абитуриентов в этом году

В Минобразования назвали самые популярные специальности среди абитуриентов в этом году

В Минобразования назвали самые популярные специальности среди абитуриентов в этом году
Фото: rivnist.in.ua

Наименее востребованными в этом году оказались "Богословие" и "Гидроэнергетика"

14.09.17 40
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Во время вступительной кампании в этом году наиболее популярными среди абитуриентов, поступающих на бакалавриат, были специальности "Филология", "Право" и "Менеджмент" – на них было подано соответственно 85,526 тыс., 74,055 тыс. и 59,393 тыс. заявлений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Также среди лидеров – "Медицина", "Компьютерные науки", "Туризм", "Среднее образование", "Психология" и "Экономика" (от 46 тыс. до 40 тыс. заявлений).

На последнем месте ТОП-10 "Инженерия программного обеспечения" – 33 тыс. заявлений.

"Мы видим, что традиционно такие специальности, как "Право", "Менеджмент", "Туризм" и "Экономика" остаются одними из самых популярных у абитуриентов даже при том, что они не востребованы на рынке труда. При этом высокие ступени в рейтинге занимают и нужные экономике специальности, такие как "Компьютерные науки" и "Инженерия программного обеспечения", – сказал директор департамента высшего образования МОН Олег Шаров.

"К сожалению, среди наименее популярных специальностей остаются и те, которые сейчас востребованы на рынке труда, например, специальность "Атомная энергетика", – отметил Шаров.

Наименее востребованными в этом году оказались "Богословие" (185 заявлений без учета духовных вузов) и "Гидроэнергетика" (193).

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