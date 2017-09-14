Взрыв на Грушевского мог быть демонстративным хулиганством, – полиция

Полиция устанавливает свидетелей взрыва в центре Киева 24 августа и не исключает версию того, что это могло быть демонстративным хулиганством именно в день празднования независимости Украины. Об этом заявил начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко, передает Интерфакс-Украина.

"Тяжело сказать о какой-то приоритетной версии, потому что в одном месте сошлось несколько составляющих: и автобус с военнослужащими Национальной гвардии, и родственники военнослужащего, Героя Украины", - сказал Крищенко.

"Учитывая следственные эксперименты, скорее всего, граната бросалась не прицельно, мы не исключаем и той версии, что это было демонстративное хулиганское действие, демонстративное нарушение общественного порядка в этом месте и именно в этот день", – подчеркнул Крищенко.

Также он призвал тех, кто располагает информацией о случившемся, в том числе, видеоматериалами, помочь следствию на условиях анонимности.

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Напомним, 24 августа в Киеве на улице Грушевского произошел взрыв, в результате которого три человека получили телесные повреждения.

Секретарь СНБО Александр Турчинов не исключил, что взрыв мог быть спланированным терактом.

Позже стало известно, что в результате взрыва пострадали жена, теща и друг Героя Украины командира роты снайперов 79 отдельной десантно-штурмовой бригады высокомобильных десантных войск ВСУ Валерия Чибинеева.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что по делу о взрыве на улице Грушевского есть подозреваемые.