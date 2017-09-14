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В МОН назвали количество русскоязычных школ в Украине

В МОН назвали количество русскоязычных школ в Украине
Фото: РБК-Украина

Образование на русском языке получают свыше 250 тыс. человек

14.09.17 70
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В Министерстве образования и науки Украины (МОН) назвали число русскоязычных школ в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным МОН, более 90% школьников обучаются на украинском языке. На языках национальных меньшинств – около 400 тыс. человек в 700 учебных заведениях.

Большинство из учеников нацменшинств получают образование на русском языке – свыше 250 тыс. человек. Это 6% от всех школьников, а русскоязычных школ в Украине почти 600.

Кроме того, в стране 75 румынских школ, куда ходят почти 13 тыс. детей. 70 школ с венгерским языком преподавания, там учатся 12,5 тыс. человек. Польских школ всего 5, а молдавских – 3, туда ходят тысяча и 500 учеников соответственно.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Ранее глава МИД Павел Климкин отреагировал на критику соседних стран в адрес принятого закона "Об образовании", заверив, что Украина гарантирует свободное развитие языков национальных меньшинств.

На прошлой неделе МИД Венгрии раскритиковал принятый украинским парламентом закон об образовании, отметив, что он нарушает права венгерского меньшинства.

Румыния и Польша также заявили о своей озабоченности в связи с возможным нарушением прав национальных меньшинств.

Президент Молдовы Игорь Додон призвал Украину отказаться от "несправедливого закона об образовании".

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