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Главная » Страна » США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний
Фото из открытых источников

Санкции введены в связи с поддержкой компаниями Корпуса стражей исламской революции Ирана

14.09.17 928
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Министерство финансов США ввело санкции против 11 компаний и физических лиц в связи с преступной киберактивностью Ирана. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-служба минфина США.

Санкции были введены в связи с поддержкой компаниями Корпуса стражей исламской революции Ирана и лиц, причастных к преступной киберактивности, направленной против США.

В санкционном списке оказались две украинские авиакомпании Dart Airlines и авиакомпания "Хорс".

В Минфине США объясняют, что оба перевозчика помогали авиакомпаниям под санкциями Caspian Air и Al-Naser Airlines, связанным с Корпусом стражей исламской революции в приобретении американских самолетов и наборе экипажа, а также оказывали им материальную поддержку.

Все активы компаний на территории США отныне заблокированы, а юридическим и физическим лицам из США запрещено вести с ними любые дела.

Напомним, 2 августа 2017 года президент США подписал закон о введении новых санкций против России, Ирана и КНДР. Парламент Ирана в ответ проголосовал за выделение $520 млн на разработку своей ракетной программы для борьбы с "авантюризмом" и санкциями Вашингтона.

 

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