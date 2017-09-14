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Главная » Страна » В Закарпатье помощника народного депутата поймали на взятке в 150 тыс. грн

В Закарпатье помощника народного депутата поймали на взятке в 150 тыс. грн

В Закарпатье помощника народного депутата поймали на взятке в 150 тыс. грн
Фото: zak.gp.gov.ua

Ему заплатили за влияние и давление на правоохранителей, расследующих присвоение бюджетных средств

14.09.17 12
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В Закарпатской области разоблачен помощник народного депутата Украины при вымогательстве и получении 150 тыс. грн взятки. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

"Расследуется факт присвоения должностными лицами отдела образования одной из РГА и частным предпринимателем бюджетных средств на общую сумму около 2 млн грн, путем завышения цен при поставке угля в учреждения образования одного из районов края (ч.2 ст.364 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования задокументировали преступную деятельность одного из помощников народного депутата, работающего на общественных началах, – вымогательство и получение неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. грн. на собственный карточный счет от частного предпринимателя.

"Указанные средства были предоставлены за влияние, давление и увольнения работников УЗЕ и следователя в указанном производстве, путем направления депутатских обращений одного из народных депутатов Украины к Нацполиции, ГПУ и Кабинету министров Украины о, якобы неправомерных действиях правоохранителей при проведении следственных действий в уголовном производстве относительно присвоения бюджетных средств", – сообщили в ведомстве.

Прокуратура Закарпатской области начала уголовное производство по указанному факту предоставления неправомерной выгоды служебному лицу, которое занимает особо ответственное положение и пособничестве в принятии такой неправомерной выгоды (ч.2 ст.27 - ч.4 ст. 368 и ч.4 ст.369 УК Украины).

"14 сентября помощнику народного депутата Украины и частному предпринимателю объявлено о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений. Сейчас направлено ходатайство в Ужгородский горрайосуд об избрании фигурантам меры пресечения", – добавили в пресс-службе.

В ходе обысков у помощника нардепа и предпринимателя изъято удостоверение помощника народного депутата Украины, паспорта граждан Венгрии и Украины, служебное удостоверение полковника милиции, работника Кабмина, Верховной Рады, сотрудника международной полиции и различных контролирующих органов, выписанных на фамилию помощника народного депутата.

Кроме того, изъяты денежные средства и официальные документы, подтверждающие его преступную деятельность. Из сейфа помощника нардепа также изъято около 70 тысяч долларов США.

Проверяется причастность к получению взятки народным депутатом Украины.

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