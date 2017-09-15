АТО: у шахты Бутовка погиб наш боец

Украинские военные 13 раз открывали огонь в ответ на обстрелы боевиков

В конце суток 14 сентября обстановка районе проведения антитеррористической операции несколько обострилась, однако осталась контролируемой украинской армией. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 28 раз нарушили перемирие. Силы АТО 13 раз открывали ответный огонь. В результате боевых действий один украинский военный погиб, двое получили ранения.

После 18:00 боевики активизировали обстрелы наших позиций на всех направлениях, используя при этом минометы калибра 82 миллиметра.

На приморском направлении было наиболее горячо. Трижды из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов российские наемники открывали огонь в районе Водяного. 7 мин калибра 82 миллиметра боевики выпустили около Марьинки. Под враждеские обстрелы попали наши укрепления на подступах к Павлополю, Талаковке, Гнутово.

На донецком направлении тоже было неспокойно. Из минометов и вооружения БМП оккупанты били по нашим защитникам у Зайцево, из гранатометов дважды накрывали Авдеевскую промзону.Около 21:00 из гранатометов и пулеметов противник начал обстрел украинских позиций недалеко от шахты Бутовка. Наши бойцы огнем заставили боевиков вернуться к соблюдению режима тишины. В результате этого противостояния погиб один военнослужащий сил АТО.

На луганском направлении после почти недельного затишья российские оккупанты вечером и ночью 6 раз из минометов, различных видов гранатометов, стрелкового оружия били по нашим опорным пунктам у Крымского.