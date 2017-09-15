Россия собирается отказаться от "гуманитарной поддержки" оккупированного Донбасса, – СМИ

Правительство России планирует отказаться от так называемой "гуманитарной поддержки" оккупированного Донбасса в пользу финансирования проектов в аннексированном Крыму и Калининграде. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

"Самопровозглашенные республики "ДНР" и "ЛНР" могут с 2019 года не получить по крайней мере часть помощи из российского бюджета – эти ресурсы помогут профинансировать строительство и модернизацию инфраструктуры Крыма и Калининградской области", – пишет издание.

Поручение минфину России, полученное по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, которое прошло 1 сентября, предусматривает исключение "из проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в полном объеме расходов на оказание в 2019-2020 годах гуманитарной поддержки отдельным территориям".

По словам федерального чиновника и двух источников РБК, близких к Кремлю, за формулировкой о "гуманитарной поддержки отдельным территориям" вполне вероятно, стоит помощь боевикам в оккупированном Донбассе.

Общая сумма, в которую оцениваются инфраструктурные проекты, составляет 165 млрд рублей на три года. Однако оценить, исходя из этих данных, сколько денег тратится из бюджета на "ЛДНР", невозможно, отмечает издание.

По словам первого вице-президента российского Центра политических технологий Алексея Макаркина, распределение средств идет в пользу тех регионов, которые Россия в любом случае не собирается отдавать, а вот в будущем статусе оккупированных территорий Донбасса РФ не уверена.

При этом, по словам источника, неясно, что именно понимается под расходами на "гуманитарную поддержку", но, скорее всего, это лишь один из нескольких каналов финансирования оккупированных территорий.

Тем не менее, собеседники РБК в Госдуме и в правительстве подчеркивают, что даже если власти решили прекратить расходы на "гуманитарную помощь" Донбассу, это не означает, что финансы перестанут поступать в Донецк и Луганск.

Финансирование "ЛДНР" полностью засекречено, описывается секретными постановлениями правительства, закрытыми строчками в бюджете, сказал один из источников РБК. "Гуманитарная поддержка", по его мнению, являлась лишь одним из нескольких каналов финансирования.

Напомним, Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий в Донбасс так называемые "гуманитарные конвои". Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков. Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания были оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".