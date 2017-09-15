Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Россия собирается отказаться от "гуманитарной поддержки" оккупированного Донбасса, – СМИ

Россия собирается отказаться от "гуманитарной поддержки" оккупированного Донбасса, – СМИ

Россия собирается отказаться от "гуманитарной поддержки" оккупированного Донбасса, – СМИ
Фото: AFP

Страна-агрессор не уверена в будущем статусе оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей

15.09.17 149
000

Правительство России планирует отказаться от так называемой "гуманитарной поддержки" оккупированного Донбасса в пользу финансирования проектов в аннексированном Крыму и Калининграде. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

"Самопровозглашенные республики "ДНР" и "ЛНР" могут с 2019 года не получить по крайней мере часть помощи из российского бюджета – эти ресурсы помогут профинансировать строительство и модернизацию инфраструктуры Крыма и Калининградской области", – пишет издание.

Поручение минфину России, полученное по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, которое прошло 1 сентября, предусматривает исключение "из проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в полном объеме расходов на оказание в 2019-2020 годах гуманитарной поддержки отдельным территориям".

По словам федерального чиновника и двух источников РБК, близких к Кремлю, за формулировкой о "гуманитарной поддержки отдельным территориям" вполне вероятно, стоит помощь боевикам в оккупированном Донбассе.

Общая сумма, в которую оцениваются инфраструктурные проекты, составляет 165 млрд рублей на три года. Однако оценить, исходя из этих данных, сколько денег тратится из бюджета на "ЛДНР", невозможно, отмечает издание.

По словам первого вице-президента российского Центра политических технологий Алексея Макаркина, распределение средств идет в пользу тех регионов, которые Россия в любом случае не собирается отдавать, а вот в будущем статусе оккупированных территорий Донбасса РФ не уверена.

При этом, по словам источника, неясно, что именно понимается под расходами на "гуманитарную поддержку", но, скорее всего, это лишь один из нескольких каналов финансирования оккупированных территорий.

Тем не менее, собеседники РБК в Госдуме и в правительстве подчеркивают, что даже если власти решили прекратить расходы на "гуманитарную помощь" Донбассу, это не означает, что финансы перестанут поступать в Донецк и Луганск.

Финансирование "ЛДНР" полностью засекречено, описывается секретными постановлениями правительства, закрытыми строчками в бюджете, сказал один из источников РБК. "Гуманитарная поддержка", по его мнению, являлась лишь одним из нескольких каналов финансирования.

Напомним, Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий в Донбасс так называемые "гуманитарные конвои". Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков. Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания были оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
АТО: у шахты Бутовка погиб наш боецСША ввели санкции против двух украинских авиакомпанийАТО: ранены двое наших военных

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 11938
  2. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 12503
  3. Жаркая осень. Что несёт новый политический сезон 4988
  4. Киев на ощупь. Город, который не отберут 3916
  5. Битва за еду. Как "люди в чёрном" реформируют украинскую армию 3511
  6. Саакашвили (не) возвращается. Чем закончится для Украины история с экс-президентом Грузии 9175
  7. Господин Скептик. Как Майкл Шермер сделал недоверчивость своей профессией 1285
  1. Кортеж Саакашвили у Черновцов остановила патрульная полиция 3881 / 4281
  2. Курс биткоина продолжает падать 1541 / 1857
  3. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1392 / 25041
  4. Селене Гомес трансплантировали почку 1294 / 1463
  5. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 1294 / 4177
  6. Минимальная зарплата в Украине вырастет до 4 тысяч гривен, - Розенко 1281 / 1458
  7. Янукович – символ №1 топ-коррупции в мире, - Transparency International 1226 / 1395
  1. Янукович – символ №1 топ-коррупции в мире, - Transparency International 10 / 1395
  2. Проклятье рохинджа. Как замороженный конфликт выплеснулся в Мьянме самым страшным образом 7 / 1312
  3. Что я вижу. Замки и крепости в Украине — от горнверков до машикулей 7 / 1090
  4. Опрос Фокуса "Кого вы считаете лучшим работодателем". Госслужба 6 / 161
  5. Опрос Фокуса "Кого вы считаете лучшим работодателем". Аграрии 5 / 1341
  6. Азербайджан продлил нефтяной "контракт века" еще на 25 лет 5 / 1101
  7. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 4 / 4177
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.