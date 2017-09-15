Генсек ОБСЕ объяснил, в чем сложность введения миротворцев в Донбасс

В Совбезе ООН пока нет четкого понимания того, как именно это должно быть организовано

Путь к введению миротворцев в Донбасс будет непростым. Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, который сейчас находится с визитом в Украине, передает 5 канал.

"Миссию должен согласовать Совбез ООН. Пока что, если посмотреть на различные предложения, то четкого понимания еще нет, и процесс принятия такого решения будет сложным. ОБСЕ готова к консультациям, и готова предложить свои знания и экспертные навыки. У нас есть более трех лет опыта деятельности в этом районе", – отметил он.

Какой именно вариант предложения по миротворцам готова поддержать ОБСЕ и поддержит ли она инициативу Украины ввести миротворцев на всю территорию оккупированного Донбасса, до российско-украинской границы – пока неизвестно.

Гремингер также призвал стороны к выполнению Минских соглашений.

Напомним, украинская делегация в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке передала на рассмотрение Совету безопасности проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе.