Сенаторы Франции посетили Авдеевку и КПВВ "Майорск"

Французские сенаторы во главе с руководителем группы дружбы "Франция – Украина" Эрве Мореем посетили КПВВ "Майорск", где ознакомились с процедурой пересечения линии разграничения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Также французская делегация встретилась с руководством военно-гражданских администраций, ознакомилась с работой негосударственных СМИ в регионе.



Сенаторы посетили и Авдеевку.

"Увиденное французскую делегацию поразило. По возвращении домой политики намерены активно призывать соотечественников к поддержке Украины", – говорится в сообщении.