30 сентября — 1 октября в Киеве пройдет Большой грузинский праздник с «Боржоми». На два дня Национальный ботанический сад им. Гришко превратится… в современную Грузию! В этом году можно будет не только потанцевать под зажигательные ритмы самых модных грузинских коллективов Mgzavrebi и New One, перенестись в Тбилиси и Батуми с помощью VR-очков, но и выиграть поездку в удивительную Грузию!

«Сегодня Грузия — одна из самых динамично меняющихся стран, — говорит представитель организатора Оксана Панкина. — Стремительно развиваются архитектура и туризм, появляются новые имена и продукты. Одним из примеров таких инноваций является выпуск «Боржоми» в удобной алюминиевой банке. Именно это определило формат мероприятия — концепция современной Грузии: гости увидят яркую, удивительную, впечатляющую, разноплановую страну».

Помимо насыщенной музыкальной программы и значительно расширенной зоны фуд-корта из более 40 ресторанов, гостей праздника в этом году ждет много новых развлечений. В «Грузинском университете» известные блогеры поделятся своими лайфхаками на тему путешествий. Также все желающие смогут увидеть самые популярные места в Батуми и Тбилиси через очки виртуальной реальности. Любители фотоискусства смогут не только посетить выставку работ известного фотографа Марины Карпий, но и выиграть поездку в Грузию в рамках ее фототуров! И это неполный список того, что приготовили организаторы.

«С каждым годом все больше туристов из Украины посещают Грузию. И такие фестивали, как Большой грузинский праздник, это огромный вклад в развитие туристической привлекательности моей Родины, они дарят возможность познакомиться ближе с культурой нашей страны, — говорит посол Грузии в Украине Гела Думбадзе. — В этом году мы отмечаем 25-летний юбилей украино-грузинских отношений и надеемся, что благодаря таким мероприятиям они будут только укрепляться».

ЧТО: Большой грузинский праздник с «Боржоми»

КОГДА: 30 сентября ― 1 октября, с 11:00 до 20:00

ГДЕ: Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко, ул. Тимирязевская, 1

ВХОД: свободный, стоимость посещения ботанического сада для взрослых ― 40 гривен, для детей ― 20 гривен.

Больше деталей о Большом грузинском празднике с «Боржоми» на странице в Facebook:

https://www.facebook.com/events/699240940271998/?fref=ts