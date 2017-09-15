Вступили в действие продленные на полгода санкции Евросоюза против России

Решение Совета Европейского Союза продлить еще на полгода санкции в отношении лиц и компаний, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, опубликовано в Официальном журнале ЕС.

Решение обнародовано в пятницу, 15 сентября, в Брюсселе, передает УНИАН.

Срок действия действующих санкций истек 15 сентября.

Напомним, санкции в виде запрета на въезд и замораживание активов применены к 149 лицам и 38 компаниям. Из списка, который до этого насчитывал 153 человека и 40 компаний, были исключены четверо умерших людей и компании, которые были ликвидированы в результате слияния.

В частности, исключены Олег Пантелеев (бывший первый заместитель Комитета парламентских дел Совета Федерации, умер 16 сентября 2016 года), Валерий Болотов (один из лидеров сепаратистской группы так называемой "ЛНР", умер 27 января 2017 года), Михаил Толстых (командир сепаратистского батальона "Сомали", убит 8 февраля 2017 года) и Сергей Литвин (так называемый заместитель председателя совета министров так называемой "ЛНР", умер 27 декабря 2016 года).

Кроме того, из списка исключены компании "Порт Феодосия", "Керченский паром", "Керченский аэропорт/Камыш-Бурун" и добавлено предприятие "Крымские морские порты".

В список, который был утвержден в 2014 году, входят так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов, другие псевдочиновники Крыма и Севастополя, лидеры террористов Денис Пушилин, Андрей Пургин, Александр Бородай, Игорь Гиркин, бывший народный депутат Украины Олег Царев. Среди компаний – порты Феодосии, Севастополя, Керчи, так называемая "народная милиция Донбасса", санаторий "Нижняя Ореанда", национальное производственно-аграрное объединение "Массандра", Национальный институт винограда и вина "Магарач", Российский национальный коммерческий банк и другие.