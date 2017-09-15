ГПУ просит арестовать Лавриновича

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ГПУ просит у судьи Печерского суда Киева избрать меру пресечения для экс-министра юстиции Александра Лавриновича в виде содержания под стражей 60 суток.

По мнению прокуратуры, существует риск того, что Лавринович может скрываться, влиять на другого фигуранта дела, бывшего заместителя министра юстиции Владимира Богатыря и влиять на общественное мнение с целью дезинформации, передает УНИАН.

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Также, как считает ГПУ, тяжесть инкриминируемого преступления не дает возможность выбрать Лавриновичу менее строгую меру пресечения.

Напомним, Генпрокуратура сообщила экс-президенту Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу о подозрении в организации конституционного переворота 2010 года (захват власти с помощью незаконного возврата Конституции 1996 года).