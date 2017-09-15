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МВФ настаивает на повышении цены на газ для украинцев

МВФ настаивает на повышении цены на газ для украинцев
Иллюстративное фото

В фонде уверены, что украинской власти надо избегать неадресных и скрытых субсидий

15.09.17 290
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Заместитель главы Международного валютного фонда Дэвид Липтон заявил, что цены на газ в Украине являются очень низкими по сравнению с соседними странами.

Об этом он сообщил в  интервью ЭП.

"Важно, чтобы цены на газ определялись рыночными сдвигами и надо избегать возникновения неадресных и скрытых субсидий", - заявил Липтон.

Он отметил, что бедные домохозяйства защищены от роста тарифов коммунальными субсидиями.

"Для остальных граждан произошло ощутимое увеличение заработной платы, которое намного превышает рост цены на газ, что предусмотрено нормативно-правовыми актами. Цены на газ в Украине очень низкие по сравнению с соседями. И, наконец, если Украина мечтает об энергетической независимости, она должна инвестировать в инфраструктуру, что возможно лишь при условии, когда цены на газ будут отражать развитие событий на рынке", - считает заместитель главы МВФ.

Напомним, МВФ назвал три основных условия для получения Украиной пятого транша.

 

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