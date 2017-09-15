МВФ настаивает на повышении цены на газ для украинцев

В фонде уверены, что украинской власти надо избегать неадресных и скрытых субсидий

Заместитель главы Международного валютного фонда Дэвид Липтон заявил, что цены на газ в Украине являются очень низкими по сравнению с соседними странами.

Об этом он сообщил в интервью ЭП.

"Важно, чтобы цены на газ определялись рыночными сдвигами и надо избегать возникновения неадресных и скрытых субсидий", - заявил Липтон.

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Он отметил, что бедные домохозяйства защищены от роста тарифов коммунальными субсидиями.

"Для остальных граждан произошло ощутимое увеличение заработной платы, которое намного превышает рост цены на газ, что предусмотрено нормативно-правовыми актами. Цены на газ в Украине очень низкие по сравнению с соседями. И, наконец, если Украина мечтает об энергетической независимости, она должна инвестировать в инфраструктуру, что возможно лишь при условии, когда цены на газ будут отражать развитие событий на рынке", - считает заместитель главы МВФ.

Напомним, МВФ назвал три основных условия для получения Украиной пятого транша.