К девочкам третьего класса подходили молодые мужчины и предлагали им сесть в машину

Волна беспокойства и паники прошла между родителями киевских школьников. Дело в том, что в одной из киевских гимназий произошел случай, когда молодые мужчины хотели заманить в свою машину девочек третьего класса, говорится в сюжете ТСН.

Парни хотели заманить девочек сладостями, но увидев, что к ним приближается учитель, поспешили исчезнуть.

В сюжете говорится, что репосты об этом случае распространяются в интернете и до сих пор. В сообщении родителей призывают быть осмотрительными и сообщают им, что "молодые мужчины двое в авто, еще двое подошли к девочкам 3-го класса и уговаривали их сесть в авто, но это вовремя заметила учитель физкультуры и молодые люди исчезли".

В Дарницком управлении образования (в гимназии именно этого района произошел случай) говорят что письмо было разослано школам, а молодая учительница показала эту информацию родителям, а родители сфотографировали - и в интернет.

В Управлении образования говорят, что письмо было для внутреннего пользования, но разглашением довольны. Директор гимназии №287 Елена Юрчук уверяет - киднеппинга не было, но мужчины к девочкам подходили - правда.

"Затем девочки сказали учительнице физкультуры, что тех мужчин, которые звали их в машину, не знают. Предлагали мороженое, но девочек никто не трогал", - отметила директор.

Психологи советуют научить детей в случае опасности не стесняться звать на помощь, а родителям лишний раз не сеять панику.