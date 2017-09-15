В январе текущего года продукты для приготовления вареников обоходились 22,4 грн.

По состоянию на 11 сентября, этот же продуктовый набор стоит уже 25,7 грн. Таким образом украинские вареники с начала года подорожали на 15%.

Об этом сообщил гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на странице в Facebook.

Он рассказал, что в Ассоциации поставщиков торговых сетей посчитали, сколько стоят вареники с картошкой на январь и сентябрь, чтобы посчитать индекс этого блюда с начала года. Для этого взяли самый простой рецепт вареников с картошкой для того, чтобы на ужин накормить среднестатистическую украинскую семью: 1 килограмм картофеля, 800 граммов пшеничной муки высшего сорта, воды 400 мл, 1 чайной ложка соли. В готовые вареники для вкуса добавили 250 грамм сметаны.

Он рассказал, что по данным Госслужбы статистики по состоянию на 10 января картофель стоил 5,6 грн. за 1 кг., мука - 8,8 грн. за 1 кг., или 7 грн. за 800 граммов., сметана - 39,5 грн. за 1 кг., или 9,8 грн. за 250 граммов. То есть эта вкусное блюдо нам обходилась на начало года в 22,4 грн.

По его данным, через восемь месяцев по нынешним среднестатистическим ценам картофель стоит 6,7 грн. за 1 кг., мука - 9,7 грн. за 1 кг., или 7,8 грн. за 800 граммов, сметана - 45 грн. за кг., или 11,2 грн. за 250 граммов. На 11 сентября вареники с картофелем стоили 25,7 грн.

"Таким образом украинские вареники с картофелем и сметаной с начала года подорожали на 3,3 грн., или на 15%", - подытожил Дорошенко.