В пытках арестантов в Одесском СИЗО подозревают чиновника Минюста

Прокуратура сообщила о подозрении в организации пыток арестантов и.о начальнику Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.
Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook.
"Критическая ситуация в Одесском СИЗО, где подсудимым была убита работница учреждения, а руководство пенитенциарной службы организовало массовое избиение удерживаемых, стало последней каплей", - отметил Луценко.
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Так, после обращения Луценко премьер-министр Владимир Гройсман поручил министру юстиции провести реорганизацию Пенитенциарной службы.
"Основные задачи: полное обновление руководящего состава, повышение зарплаты служащим до 7 тыс грн, приведение площади содержания заключенных к европейским требованиям, конкретные антикоррупционные решения в вопросах тюремного производства, питания, решений об УДО", - уточнил генпрокурор.
Напомним, в украинских колониях с начала года умерло более 140 заключенных.