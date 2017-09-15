Кремль не откажется от помощи ОРДЛО

Россия не намерена отказываться от гуманитарной помощи жителям ОРДЛО.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Речи о том, чтобы Россия отказалась от гуманитарной помощи жителям Донбасса, идти не может. Не идет и не будет идти", - сказал он.

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Ранее в СМИ появились сообщения, что Россия намерена отказаться от "гуманитарной поддержки" оккупированной части Донбасса в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде.

Песков в этой связи заявил, что речь идет о простом перераспределении средств, что не предполагает сокращения одних расходов в пользу других.

Напомним, "Миротворец" опубликовал список более 250 "спецназовцев "ДНР".