Киев готов направить языковую статью закона об образовании в Совет Европы на экспертизу

По словам Гриневич, украинский язык в Украине сейчас является фактором безопасности

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что Украина готова предоставить в Совет Европы на экспертизу статью о языке образования в законе об образовательной реформе.

Об этом она сказала на брифинге 15 сентября по результатам встречи с главами дипломатических миссий, аккредитованных в Украине, передает "Интерфакс".

"Мы обсудили во время этих консультаций с послами все их сомнения… Мы готовы направить в Совет Европы данную статью на экспертизу, чтобы подтвердить отсутствие нарушений со стороны Украины международных обязательств ", – сказала Гриневич.

По ее словам, политика, которая отражена в языковой статье, является инклюзивной для детей национальных меньшинств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МОН назвали количество русскоязычных школ в Украине

"Анализ внешнего независимого оценивания демонстрирует, что дети из школ на языке национальных меньшинств имеют худший доступ к высшему образованию", – сказала Гриневич.

По ее словам, в 2016 году более 36% выпускников школ Закарпатья сдали ВНО по украинскому языку с результатом от 1 до 3 баллов, то есть у них не было шансов поступить в вузы.

Она добавила, что "языковая статья" в законе об образовании направлена на то, чтобы снизить "лимитирующий фактор" языка при получении высшего образования для абитуриентов-носителей языков национальных меньшинств в Украине.

"Статья 7 закона об образовании предполагает, что дети обучаются полностью на родном языке на этапе дошкольного образования, при этом начинают учить государственный язык. Это необходимо, чтобы дети подготовились к овладению языком так, чтобы в дальнейшем учить предметы на государственном языке", – заявила Гриневич

Она подчеркнула, что в дальнейшем предусмотрена возможность для ряда категорий детей изучать на родном языке некоторые предметы.

"Ребенок может изучать предметы на государственном языке, но при этом учить терминологию на родном языке также. В этом заинтересованы наши европейские партнеры, в частности, венгры, румыны, поляки", – добавила Гриневич.

При этом, по ее словам, "украинский язык в Украине сейчас является фактором безопасности".

Напомним, 5 сентября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №3491-д "Об образовании". Документ вводит 12-летнее школьное образование, должность образовательного омбудсмена и предусматривает, что оклад педагогов будет зависеть от итогов их сертификации. Также расширено использование украинского языка в сфере образования.