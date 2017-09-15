Киев готов направить языковую статью закона об образовании в Совет Европы на экспертизу

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что Украина готова предоставить в Совет Европы на экспертизу статью о языке образования в законе об образовательной реформе.
Об этом она сказала на брифинге 15 сентября по результатам встречи с главами дипломатических миссий, аккредитованных в Украине, передает "Интерфакс".
"Мы обсудили во время этих консультаций с послами все их сомнения… Мы готовы направить в Совет Европы данную статью на экспертизу, чтобы подтвердить отсутствие нарушений со стороны Украины международных обязательств ", – сказала Гриневич.
По ее словам, политика, которая отражена в языковой статье, является инклюзивной для детей национальных меньшинств.
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"Анализ внешнего независимого оценивания демонстрирует, что дети из школ на языке национальных меньшинств имеют худший доступ к высшему образованию", – сказала Гриневич.
По ее словам, в 2016 году более 36% выпускников школ Закарпатья сдали ВНО по украинскому языку с результатом от 1 до 3 баллов, то есть у них не было шансов поступить в вузы.
Она добавила, что "языковая статья" в законе об образовании направлена на то, чтобы снизить "лимитирующий фактор" языка при получении высшего образования для абитуриентов-носителей языков национальных меньшинств в Украине.
"Статья 7 закона об образовании предполагает, что дети обучаются полностью на родном языке на этапе дошкольного образования, при этом начинают учить государственный язык. Это необходимо, чтобы дети подготовились к овладению языком так, чтобы в дальнейшем учить предметы на государственном языке", – заявила Гриневич
Она подчеркнула, что в дальнейшем предусмотрена возможность для ряда категорий детей изучать на родном языке некоторые предметы.
"Ребенок может изучать предметы на государственном языке, но при этом учить терминологию на родном языке также. В этом заинтересованы наши европейские партнеры, в частности, венгры, румыны, поляки", – добавила Гриневич.
При этом, по ее словам, "украинский язык в Украине сейчас является фактором безопасности".
Напомним, 5 сентября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №3491-д "Об образовании". Документ вводит 12-летнее школьное образование, должность образовательного омбудсмена и предусматривает, что оклад педагогов будет зависеть от итогов их сертификации. Также расширено использование украинского языка в сфере образования.
"Подход, который там заложен, таков, что дошкольное и начальное образование приобретаются на родном языке. Во время учебы в начальной школе большой упор делается на овладение государственным языком. Начиная с базового образования мы осуществляем обучение на украинском языке", – сказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что страна полностью прекратит международную поддержку Украины из-за образовательной реформы. Свое беспокойство также выразило министерство иностранных дел Румынии.
Президент Молдовы Игорь Додон призвал "киевские власти пересмотреть новую политику в отношении этнокультурных меньшинств". МИД Польши заявил, что проследит за применением положений нового украинского закона об образовании.
Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль призвал президента Украины Петра Порошенко ветировать закон. По его мнению, инициатива не соответствует Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, которую Украина ратифицировала в 2003 году, а также закону "О национальных меньшинствах в Украине" и международным договорам.