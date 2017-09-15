Экстрадиция брата Саакашвили из Украины остановлена, - СМИ

Печерский районный суд Киева остановил процедуру экстрадиции брата экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили Давида.

Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба партии "Рух новых сил".

Указывается, что суд открыл производство в административном деле по иску брата Саакашвили. Рассмотрение дела назначили на 19 сентября.

"Истребовать у Печерского районного отдела Главного управления государственной миграционной службы в городе Киеве материалы, послужившие основанием для принятия решения о принудительном возвращении Давида Саакашвили, гражданина Грузии, 1973 года рождения, в страну происхождения или третью страну", – говорится в постановлении суда.

Другим постановлением суд остановил действие решения Печерского районного отдела Государственной миграционной службы о принудительном возвращении из Украины Давида Саакашвили до 17 сентября.

Напомним, 2 сентября Михаил Саакашвили сообщил, что его брат Давид был задержан сотрудниками Министерства внутренних дел в Киеве и увезен в неизвестном направлении.