Богомолец считает медреформу "спланированным геноцидом украинцев"

Медицинская реформа, которая находится на рассмотрении в Верховной Раде – это "зловещий эксперимент над украинцами".

Об этом 15 сентября в Facebook заявила глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

По ее словам, миллионы украинцев в ближайшее время "могут оставить без высокоспециализированной медицинской помощи".

"В случае принятия парламентом антиукраинского законопроекта, громко названного "медицинской реформой", хронически и тяжело больные люди будут цинично лишены возможности бесплатного попадания в специализированные больницы и лечения, которое до этого им хотя бы частично обеспечивало государство", – утверждает Богомолец.

Она отмечает, что после введения медреформы "придется месяцами ждать консультации профильных специалистов или ждать попадания уже в реанимацию – именно там, согласно новым правилам, государство будет обязано предоставлять безвозмездную помощь".

"Это – циничный и спланированный геноцид украинцев, которых хотят заставить продавать последнее имущество, чтобы не умереть и продлить себе или своим детям жизнь", – подчеркивает Богомолец.

Глава комитета "продолжит бороться, чтобы не допустить принятия этого антиукраинского законопроекта".

"Государство должно обеспечивать бесплатное лечение всем своим гражданам, независимо от того, есть у них деньги или нет. Иначе оно не государство!" – уверена она.

Напомним, институты медицинской академии наук переводят на самоокупаемость.