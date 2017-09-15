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Главная » Страна » Порошенко поищет в ООН группу друзей Украины по деоккупации Крыма
Форум YES в Киеве

Порошенко поищет в ООН группу друзей Украины по деоккупации Крыма

Порошенко поищет в ООН группу друзей Украины по деоккупации Крыма
Петр Порошенко / Фото: twitter.com/poroshenko

Идее создания такой группы уже почти два года

15.09.17 17
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Президент Украины Петр Порошенко планирует обсудить на Генассамблее ООН идею создания группы международных друзей Украины по деоккупации Крыма.

Об этом глава государства сообщил в рамках работы 14-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) сегодня в Киеве, передает ряд СМИ.

"Почти два года назад я высказал почин, чтобы создать механизм для восстановления украинского суверенитета в Крыму. Мы говорили о постепенном, мирном пути вытеснения России из Крыма. Мы полагаемся на инструмент международного права, судов, арбитражей", - заявил Порошенко.

"Мы имеем координированную и нацеленную поддержку наших партнеров во всем мире, и я хотел бы сегодня предложить идею создания международных друзей деоккупации Крыма, для того чтобы скоординировать совместные действия. Я планирую обсудить это в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН", - отметил президент.

Напомним, Порошенко назвал основную проблему Минских соглашений.

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