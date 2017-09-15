Ходатайства украинцев о получении убежища будут рассматриваться в более сжатые сроки

Украина и Израиль проведут переговоры по реадмиссии, для решения этого вопроса предлагается создать совместную рабочую группу на уровне посольств и специалистов из миграционной службы.

Об этом шла речь во время встречи министра внутренних дел Арсена Авакова с министром внутренних дел Государства Израиль Арие Дери, передает пресс-служба МВД.

По словам Авакова, такие договоренности Украина должна достичь почти со всеми странами Европейского Союза. Министр подчеркнул, что несмотря на это, Украину волнует диспропорция относительно отказов в аэропортах для наших граждан в рамках безвиза.

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"Нам нужно серьезно подумать, как избежать этой ситуации. Я знаю, что с вашей стороны были предложения изменить процесс контроля при пересечении границы. Мы готовы это обсуждать в рамках действующего законодательства. Но с другой стороны, мы также просим вас отнестись с уважением к нашим гражданам, не ставя их во "второй" сорт, когда они осуществляют перелет. Это очень важно для нас", – заметил министр внутренних дел.

В свою очередь министр внутренних дел Государства Израиль Арие Дери отметил, что с отменой виз в Израиле стремительно возросло количество лиц-претендентов на получение убежища.

"Мы стали это замечать особенно в последние три года. Увидели, что тысячи людей просят статус беженца в нашей стране. Но мы знаем, что есть много мошенников, которые обманывают наиболее социально незащищенные слои населения, требуя деньги за получение такого статуса беженца. Поэтому сократили сроки рассмотрения подобных ходатайств, которые ранее составляли около трех лет", – отметил Арие Дери.

По его словам, сегодня правительство Израиля отнесло Украину к категории так называемых "Safe State" ("безопасных стран") и ходатайства наших граждан относительно получения убежища в Израиле отныне будут рассматриваться в значительно более сжатые сроки.

"Мы на уровне руководства страны и министерств сделали большую работу, чтобы урегулировать этот вопрос", – добавил глава МВД Израиля.

Напомним, что реадмиссия – это взаимные обязательства государств, которые закрепляются в международных соглашениях, принять назад собственных граждан, а также граждан третьих стран и лиц без гражданства, которые незаконно прибыли на территорию одной из Договаривающихся Сторон, или прибыв законно потеряли основания для легального пребывания.