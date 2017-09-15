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Главная » Страна » Кэмерон считает, что Минскому процессу нужна перезагрузка
Форум YES в Киеве

Кэмерон считает, что Минскому процессу нужна перезагрузка

Кэмерон считает, что Минскому процессу нужна перезагрузка
Getty Images/Fotobank

Бывший премьер-министр Великобритании говорит о необходимости возврата Украине контроля над украинско-российской границей

15.09.17 1
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Экс - премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что Минский процесс пока не работает и его нужно перезагрузить.

Об этом он заявил на 14-ой ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), сообщает пресс-служба форума.

"Британия и Америка сыграли очень важную роль в том, чтобы в трудные времена помочь Украине. Как будут развиваться события дальше? Минск не работает. Мы должны перезапустить Минский процесс, необходимо достичь отвода тяжелого вооружения, вернуть Украине контроль над украинско-российской границей", - отметил экс-премьер Великобритании.

Кэмерон добавил, что несмотря на распространенное мнение, после проведения референдума по выходу Великобритании из состава Европейского союза, активность межправительственных контактов между нашими странами возросла.

"Если мы возьмем Украину, то после проведения референдума по Brexit, было больше встреч на министерском уровне, больше помощи Украине от Британии", - подытожил Кэмерон.

Напомним, Порошенко назвал основную проблему Минских соглашений.

 

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