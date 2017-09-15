Экс-министр юстиции Лавринович арестован на 60 дней

Печерский районный суд Киева арестовал бывшего министра юстиции Александра Лавриновича сроком на 2 месяца.

Об этом сообщает "Цензор. НЕТ".

Соответствующее решение суд принял в пятницу, удовлетворив ходатайство прокуратуры, которая просила об аресте подозреваемого без какой-либо альтернативы, что предусмотрено вменяемыми ему статьями об участии в захвате государственной власти в 2010 году.

Отметим, 6 сентября Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу в захвате власти с помощью незаконного возврата Конституции 1996 года в 2010 году. Сообщение было отправлено по месту жительства.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, на основании собранных доказательств сообщено о подозрении в ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Януковичу и Лавриновичу в захвате государственной власти, в том числе путем принятия мер к незаконному, без решения Верховной Рады, изменению действующей Конституции посредством внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции в редакции 1996 года и его официального опубликования.

Сам Лавринович заявлял, что не признает вины в инкриминируемых ему деяниях, поскольку выполнял свои должностные обязанности.

Напомним, в 2004 году Верховная Рада приняла изменения в Конституцию, в результате которых Украина из президентско-парламентской стала парламентско-президентской республикой. Решение суда, по сути, ввело в действие Конституцию 1996 года. Изменения к Конституции вступили в силу в 2006 году.

В 2010 году Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных после конституционной реформы 2004 года полномочий.