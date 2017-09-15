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Главная » Страна » Военный бюджет Украины в 2018 году составит около 83 млрд грн, – Полторак

Военный бюджет Украины в 2018 году составит около 83 млрд грн, – Полторак

Военный бюджет Украины в 2018 году составит около 83 млрд грн, – Полторак
Степан Полторак / Фото: mil.gov.ua

Эта сумма почти на 20 млрд грн больше, чем было выделено на содержание ВСУ в 2017 году

15.09.17 109
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В 2018 году на Вооруженные силы Украины предварительно планируют выделить 83,3 млрд грн.

Об этом 15 сентября во время поездки во Львовскую область заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает 112 канал.

"Предварительно, после проведения заседания СНБО, бюджет для Вооруженных Сил Украины на следующий год планируется в размере 83,3 млрд грн. Но для этого нужно еще решение правительства и Верховной Рады", - заявил министр.

Глава оборонного ведомства также подчеркнул, что указанная сумма почти на 20 млрд грн больше, чем было выделено на содержание ВСУ в 2017 году. Он добавил, что в бюджете на следующий год предполагается в два с половиной раза увеличить финансовый ресурс на развитие вооружения и техники.

Напомним, для украинских военных построят общежитий на миллиард.

 

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