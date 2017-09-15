Джон Керри объяснил Порошенко, как работают суды в США

Бывший госсекретарь США Джон Керри рассказал, как работают суды в Соединенных Штатах.

Как пишет "Европейская правда", сегодня Петр Порошенко прокомментировал призывы относительно быстрого создания антикоррупционного суда.

Президент Украины отметил, что такие суды есть только в отдельных странах "третьего мира", и поддержал создание антикоррупционной палаты в Верховном суде.

"Я хочу ответить вам тем, что у нас каждый суд – антикоррупционный. И спецпрокурор сейчас расследует дело в отношении президента", - подчеркнул Керри.

Экс-госсекретарь также подчеркнул, что для Украины вопрос противодействия коррупции остается ключевым для дальнейшего развития страны.

Отметим, сегодня Петр Порошенко заявил, что Антикоррупционный суд существует разве что в Уганде или Кении.

Напомним, экс-министр юстиции Лавринович арестован на 60 дней.