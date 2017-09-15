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Главная » Страна » У Саакашвили были документы для перехода польской границы, – пограничная служба Польши

У Саакашвили были документы для перехода польской границы, – пограничная служба Польши

У Саакашвили были документы для перехода польской границы, – пограничная служба Польши
Михаил Саакашвили / Фото: Shutterstock

Какие именно документы предоставлял политик, пограничники называть отказались

15.09.17 2334
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У экс-президента Грузии Михеила Саакашвили были необходимые документы, разрешающие переход польской границы.

Об этом в ответе на запрос Фокуса сообщила польская пограничная служба.

"Все происходило в соответствии с законом. У путешественника (Саакашвили, - Фокус) были действительные документы, разрешающие переход границы", - сообщили в пресс-службе пограничной службы Польши.

В то же время, в пресс-службе отказались уточнить, какие именно документы предоставлял пограничникам Саакашвили, в частности, был ли это паспорт Украины или другой страны, сославшись на то, что такую информацию они могут предоставлять только компетентным государственным органам.

Напомним, 10 сентября Михеил Саакашвили прибыл в Украину. Он буквально прорвался в страну, потому что толпа, собравшаяся в КП "Шегини", прорвала границу с украинской стороны и устроила драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Тем самым сторонники Саакашвили способствовали незаконному пересечению государственной границы группы лиц, в том числе народных депутатов.

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