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Форум YES в Киеве

Военная машина РФ способна осуществить любой варварский замысел Кремля, - Порошенко

Военная машина РФ способна осуществить любой варварский замысел Кремля, - Порошенко
Петр Порошенко / Фото: twitter.com/poroshenko

Евромайдан заставил Путина "сорвать маски" и показать миру свое хищное лицо

15.09.17 752
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что "военная машина", созданная на западной границе Российской Федерации, способна осуществить любой варварский замысел Кремля.

Об этом глава государства заявил в рамках работы 14-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) сегодня в Киеве, пишут СМИ.

"Будущее мира зависит исключительно от нас, зависит от нашего твердого и бескомпромиссного ответа на действия тех, кто хочет бросить мир снова в темные средние века. Я думаю, что Революция Достоинства стала толчком к демократии, а Кремль пытается сознательно обмануть западные демократии", - сказал Порошенко.

В действительности гибридная война против Запада уже шла, когда президента России Владимира Путина принимали на встречах "Большой восьмерки", утверждает глава Украинского государства.

"Когда с ним в мировых столицах подписывали контракты на миллиарды, но мало кто принимал во внимание, что эти деньги не будут использованы на благо россиян, на развитие крупных незаселенных районов России, они были использованы для того, чтобы развивать армию, для того, чтобы обеспечивать цели Кремля", - подчеркнул Порошенко.

"Любые популистские партии, которые были взращены Кремлем, пошли маршами по Европе, они были готовы к тому, чтобы вести дело к распаду ЕС. Военная машина, построенная на западной границе, уже способна осуществить любой варварский замысел Кремля", - убежден президент Украины.

"Но Революция Достоинства сорвала этот план, Кремль был не готов к полномасштабному гибридному наступлению на Европу, нужны были еще несколько лет, чтобы были решительные действия Кремля", - сказал он.

"Евромайдан подтолкнул Россию к фальстарту... Украина для России - это не просто часть бывшей империи, это символ, составляющая имперского величия, без которой Кремль не может представить свою империю", - сказал Порошенко. По его словам, Путину пришлось пойти ва-банк, "сорвать маски" и показать всему миру свое истинное хищное лицо.

"К сожалению, в этой ситуации никакой нейтралитет, никакая внеблоковость не помогли бы Украине. Теперь уже ясно, что это сказки, которыми агрессор убаюкивает свою потенциальную жертву", - сказал глава государства.

Напомним, по мнению главы Украинского государства, у Украины нет повода возвращаться к внеблоковому статусу, постольку такое решение только поможет России.

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