Пригородный поезд и грузовой автомобиль "КамАЗ" столкнулись под Харьковом, травмированы два человека.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины в Харьковской области.
"ДТП произошло в поселке городского типа Приколотое Великобурлукского района. На железнодорожном переезде автомобиль "КАМАЗ-5320" столкнулся с пригородным ускоренным пассажирским поездом сообщением "Купянск-узловой - Волчанск".
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В результате столкновения два пассажира поезда получили травмы различной степени тяжести", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в результате ДТП было повреждено железнодорожное полотно длиной 300 м, из-за чего было прекращено движение железнодорожного транспорта.
Напомним, в Польше товарный поезд столкнулся с пассажирским.