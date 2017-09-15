Кучма не верит в возвращение Крыма Украине в 2018 году

Сначала нужно показать, что мы - достойная страна

Президент Украины (1994-2005) и представитель Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске Леонид Кучма сомневается, что деоккупация Крыма будет возможна уже в следующем году.

Так он прокомментировал слова президента Петра Порошенко во время выступления на встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве, передает "112 Украина".

"Это хороший призыв, но реальность совсем другая, противоположная. Но нужно, чтобы у украинцев была вера, что когда-то Крым вернется, я подчеркиваю, когда-то. Для этого мы должны показать, что мы достойная страна", - считает Кучма.

Напомним, Порошенко поищет в ООН группу друзей Украины по деоккупации Крыма.