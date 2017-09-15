В ближайшие выходные в Украине будет тепло, только в западных областях синоптики обещают дожди с грозами, прогнозирует УНИАН.
В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +16°, днем +22°. В воскресенье облачно с прояснениями, +18°...+30°.
Во Львове завтра без осадков, ночью +10°, днем +21°. В воскресенье ливень, +12°...+23°.
В Луцке в субботу ночью +12°, днем +22°, дождь. В воскресенье ночью +14°, днем +25°, ожидается гроза.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +16°...+25°. В воскресенье до +29°, переменная облачность.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +15°, днем +27°. В воскресенье +15°...+30°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +13°, днем +25°. В воскресенье +15°...+28°, солнечно.
Прогноз на 16 сентября
Прогноз на 17 сентября
В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +16°, днем +29°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +17°...+32°.
В Симферополе завтра без осадков, +18°...+34°. В воскресенье +18°...+36°, переменная облачность.
Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +17°, днем +30°. В воскресенье без осадков, температура до +31°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +13°, днем +29°. В воскресенье температура до +30°, солнечно.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +15°, днем +31°. В воскресенье +15°...+32°, солнечно.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +21°. В воскресенье облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +23°.
В Моршине на Львовщине в субботу облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +24°. В воскресенье без осадков, ночью +11°, днем до +27°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +22°. В воскресенье температура днем +24°, переменная облачность.
В Сваляве завтра без осадков, +22°, в воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +8° …+24°.
В Затоке в субботу солнечно, температура ночью +16°, днем до +26°. В воскресенье без осадков, до +27°.
В Бердянске на выходных ожидается солнечная погода, в субботу температура +18° …+30°. В воскресенье до +31°.