Патрульная полиция будет следить за безопасностью пассажирских и грузовых перевозок

С 17 сентября к компетенции департамента патрульной полиции Украины отойдет функция предоставления хозяйственных и административных услуг в сфере безопасности движения на дорогах Украины. Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает пресс-служба Нацполиции.

"Отныне в компетенцию Департамента патрульной полиции будет входить также и контроль за безопасностью дорожного движения во время пассажирских и грузовых перевозок, их сопровождение и оформление всех необходимых на это документов", - говорится в сообщении.

Кроме того, патрульная полиция будет предоставлять услуги по разработке и выдаче в установленном порядке разрешений и заниматься согласованием маршрутов движения транспортных средств во время перевозки опасных грузов. Контроль за такими перевозками в областных центрах будут осуществлять патрули в городах, а во время межрегиональных перевозок - департамент патрульной полиции.