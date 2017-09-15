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Главная » Страна » СБУ предотвратила в Киеве антиукраинскую акцию российских спецслужб

СБУ предотвратила в Киеве антиукраинскую акцию российских спецслужб

СБУ предотвратила в Киеве антиукраинскую акцию российских спецслужб
Фото: vedomosti.ru

"Псевдоматери" бойцов АТО должны били попытаться дестабилизировать ситуацию в столице

15.09.17 17
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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией предупредили в Киеве попытку проведения антиукраинской акции, организованной по заказу Кремля. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

"Правоохранители установили, что российские спецслужбы запланировали проведение фейковой акции протеста от имени так называемого "Собрания матерей участников АТО". Псевдомероприятие инициировали и профинансировали подконтрольные спецслужбам РФ лица, скрывающиеся от украинского правосудия на территории России", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали, что для "массовки" организаторы наняли за 150 грн почти 250 пенсионеров и студентов, которые должны имитировать роль родственников участников антитеррористической операции.

По замыслу кремлевских кураторов, "Собрание" должно было создать основу для проведения массовых акций протеста и дестабилизации ситуации в нашем государстве. При этом ни одного члена семьи участников антитеррористической среди "протестующих" не было.

Ранее СБУ предотвратила аналогичную акцию во Львове.

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