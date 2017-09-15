АТО: наши военные 5 раз были вынуждены открывать ответный огонь

В зоне АТО боевики продолжают обстрелы украинских укреплений на всех направлениях, одиночно используя и минометы калибра 82 миллиметра. Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили перемирие. Потерь среди наших защитников нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В ходе 5 самых угрожающих обстрелов силы АТО открывали огонь.

На луганском направлении российские оккупанты выпустили 15 мин по нашим позициям вблизи Новотошковского.

На приморском направлении противник трижды из стрелкового оружия открывал огонь по укреплениям сил АТО в районе Талаковки. Также под вражеским огнем из гранатометов дважды оказались наши укрепления на подступах к Водяному.

На донецком направлении крупнокалиберные пулеметы оккупантов работали вблизи Зайцево и Авдеевки. А из стрелкового оружия обстрел зафиксирован у шахты Бутовка.