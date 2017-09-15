АТО: наши военные 5 раз были вынуждены открывать ответный огонь

В зоне АТО боевики продолжают обстрелы украинских укреплений на всех направлениях, одиночно используя и минометы калибра 82 миллиметра. Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили перемирие. Потерь среди наших защитников нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
В ходе 5 самых угрожающих обстрелов силы АТО открывали огонь.
На луганском направлении российские оккупанты выпустили 15 мин по нашим позициям вблизи Новотошковского.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кэмерон считает, что Минскому процессу нужна перезагрузка
На приморском направлении противник трижды из стрелкового оружия открывал огонь по укреплениям сил АТО в районе Талаковки. Также под вражеским огнем из гранатометов дважды оказались наши укрепления на подступах к Водяному.
На донецком направлении крупнокалиберные пулеметы оккупантов работали вблизи Зайцево и Авдеевки. А из стрелкового оружия обстрел зафиксирован у шахты Бутовка.