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Главная » Страна » Коболев: Siemens отказалась от поставок оборудования в Украину из-за давления России
Форум YES в Киеве

Коболев: Siemens отказалась от поставок оборудования в Украину из-за давления России

Коболев: Siemens отказалась от поставок оборудования в Украину из-за давления России
Андрей Коболев / Фото: РИА Новости

Компания боится потерять российский рынок

15.09.17 156
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Компания Siemens под давлением России отказалась от продолжения поставок оборудования для модернизации украинской газотранспортной системы. Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на 14-й ежегодной конференции YES в Киеве, передает Интрефакс-Украина.

"Первые компрессоры уже привезли, это были компрессоры Siemens. Но потом позвонили Siemens, и сказали, что если мы еще привезем, то мы потеряем российский рынок", – отметил Коболев.

Напомним, Россия в обход санкций Запада доставила в оккупированный Крым турбины для электростанций, изготовленные немецкой компанией Siemens.

В Siemens сообщили, что поставляли турбины для проекта на российском Таманском полуострове.

В компании заявили, что предприняты все необходимые шаги, чтобы предотвратить строительство, установку и эксплуатацию газовых турбин Siemens в Крыму.

СМИ сообщают, что российский президент Владимир Путин ранее лично обещал немецкому правительству, что турбины Siemens не попадут в Крым.

4 августа Европейский союз расширил санкции против Российской Федерации из-за скандала с поставками турбин немецкого концерна Siemens в оккупированный Крым. 

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