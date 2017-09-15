Коболев: Siemens отказалась от поставок оборудования в Украину из-за давления России

Компания Siemens под давлением России отказалась от продолжения поставок оборудования для модернизации украинской газотранспортной системы. Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на 14-й ежегодной конференции YES в Киеве, передает Интрефакс-Украина.

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"Первые компрессоры уже привезли, это были компрессоры Siemens. Но потом позвонили Siemens, и сказали, что если мы еще привезем, то мы потеряем российский рынок", – отметил Коболев.

Напомним, Россия в обход санкций Запада доставила в оккупированный Крым турбины для электростанций, изготовленные немецкой компанией Siemens.

В Siemens сообщили, что поставляли турбины для проекта на российском Таманском полуострове.

В компании заявили, что предприняты все необходимые шаги, чтобы предотвратить строительство, установку и эксплуатацию газовых турбин Siemens в Крыму.

СМИ сообщают, что российский президент Владимир Путин ранее лично обещал немецкому правительству, что турбины Siemens не попадут в Крым.

4 августа Европейский союз расширил санкции против Российской Федерации из-за скандала с поставками турбин немецкого концерна Siemens в оккупированный Крым.