В первом полугодии 2017 года украинские заробитчане получили 95 тыс. польских виз

За первое полугодие 2017 года в Польше на основании приглашений от работодателей украинцам было выдано почти 95 тыс. национальных виз. При этом за весь 2016 год было выдано всего 127 тыс. виз.

Об этом свидетельствуют данные исследования, подготовленного польским центробанком совместно с Варшавским университетом, передает Европейская правда.

По состоянию на 2016 год, учитывая количество полученных "карт побыту" и национальных виз, количество граждан Украины, задействованных в польской экономике, оценили на уровне 770 тыс. человек.

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"А это значит, что в течение трех последних лет количество таких работников выросло почти в четыре раза. Есть все основания говорить, что такая динамика сохранится и в этом году", - говорится в исследовании.

Напомним, в Польше официально работают более 270 тыс. украинцев.