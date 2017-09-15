Порошенко может встретиться с Трампом 21 сентября

Встреча двух президентов может состояться во время сессии Генассамблеи ООН

Президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН планирует провести встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в администрации президента.

По данным источников, встреча предварительно запланирована на 21 сентября. Никаких деталей возможной встречи в администрации не назвали.

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Напомним, 20 июня президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Вашингтон уже встречался со своим американским коллегой Дональдом Трампом.