В художественной галерее Киева мужчина совершил самоубийство. Тело погибшего с огнестрельным ранением нашли в закрытом изнутри помещении. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тело 42-летнего мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки, рядом лежал пистолет, из которого был произведен выстрел. При осмотре помещения правоохранители изъяли еще несколько пистолетов (по предварительной информации, один из них был похищен два года назад из воинской части, другое оружие в базах не фигурирует) и более 300 патронов различного калибра", - рассказал начальник киевской полиции Андрей Крищенко.

По предварительным версиям следователей, причиной самоубийства могли быть долговые обязательства мужчины или тяжелая хроническая болезнь.