В Белом доме подтвердили встречу Трампа и Порошенко

Также президент США встретится с лидерами Турции и Афганистана

Президент США Дональд Трамп в четверг 21 сентября встретится с лидерами Турции, Афганистана и Украины. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Макмастер, передает Голос Америки.

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"Последние две страны в последние годы подверглись прямым и длительным атакам на их суверенитет", - отметил Макмастер.

Ранее СМИ сообщали, что 21 сентября президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН планирует провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.