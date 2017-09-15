В киевской гимназии отравились 200 детей

В киевской 59-й гимназии произошло массовое отравление детей. Более 200 учащихся начальной школы не пришли сегодня на занятия, а два десятка родителей обратились к врачам по поводу состояния своих детей, сообщает ТСН.

"Накануне ученики гимназии обедали в столовой, и уже через несколько часов у детей начальной школы появились симптомы пищевого отравления. На утро из 518 детей почти половина не пришла на занятия", - говорится в сообщении.

Родители говорят, что нарекания на качество продуктов в школьной столовой были давно. В тот день ученики обедали борщом и рыбными котлетами – котлеты и вызвали подозрения взрослых. Тех, кто сегодня дошел до гимназии, на месте обследовали врачи и заверили, что все они здоровы.

"Профилактически осмотрели детей, пообщались с родителями. Жалоб никаких у детей не было, дети все были здоровы", - говорит заведующая амбулатории №2 Голосеевского района Ирина Мосунова.

Детей в 59-й столичной гимназии кормит коммунальное предприятие "Школьное питание" Голосеевского района. Несмотря на инцидент, столовая работает в обычном режиме. Посоветовавшись с врачами и чиновниками-педагогами, директор решила – оснований оставлять детей без еды сегодня нет.

Одновременно в школе работают специалисты различных служб, которые сделали все необходимые анализы и дезинфекцию. Результаты исследований будут готовы в понедельник. В Госпотребслужбе говорят, что предварительной версией является отравление детей кишечной палочкой.