Нацполиция собирается купить 527 автомобилей

Объявлен тендер на сумму в 211 млн грн

Национальная полиция Украины объявила тендер на закупку 527 легковых автомобилей на сумму в 211 807 500 грн. Об этом говорится в сообщении на портале публичных электронных закупок ProZorro, передают Українські Новини.

Согласно информации на сайте закупок, Нацполиция хочет приобрести 127 "кроссоверов" на сумму 60 млн грн и 400 "седанов" на сумму 151,8 млн грн.

Напомним, с 17 сентября к компетенции департамента патрульной полиции Украины отойдет функция предоставления хозяйственных и административных услуг в сфере безопасности движения на дорогах Украины.