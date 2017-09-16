В Киеве на все выходные перекрыли Крещатик

Движение ограничили в связи с подготовкой и проведением праздника благодарения

С 21:00 15 сентября и до 6:00 18 сентября Крещатик закрыли для проезда на участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. Михайловской.

Как сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, движение ограничили в связи с подготовкой и проведением праздника благодарения.

Кроме того, с 00:00 17 сентября до 00:00 18 сентября ограничат движение по двум крайним правым полосам ул. Крещатик на участке от Бессарабской площади до ул. Богдана Хмельницкого в направлении движения к Европейской площади. Это связано с необходимостью заезда участников мероприятия – людей с инвалидностью.

На время проведения мероприятий также будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, курсирующих по указанным улицам.

Напомним, на месте МАФов у КПИ обещают разбить сквер.