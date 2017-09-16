Меркель назвала "ростками" инициативу Кремля по миротворцам в Донбассе

Оснований для ослабления санкций против РФ нет, - считает канцлер

Инициатива президента России Владимира Путина об учреждении миссии ООН в Донбассе не дает основания для того, чтобы ослабить антироссийские санкции.

Такое мнение в интервью медиагруппе Funke высказала канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает life.ru.

"Должны быть достигнуты существенные успехи, которых мы пока, к сожалению, не имеем", — сказала она.

Инициатива о размещении в Донбассе миротворцев ООН является, по словам федерального канцлера, интересной — Меркель считает, что и дальше следует работать в этом направлении.

"Несколько дней назад я говорила с президентом Путиным о том, что эти силы ООН должны иметь доступ везде, где размещены представители ОБСЕ", — сказала она.

"Однако это ростки, которые пока не дают повода для ослабления санкций", — резюмировала Меркель.

Напомним, Кэмерон считает, что Минскому процессу нужна перезагрузка.