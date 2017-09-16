Гройсман считает работу ФГИ неэффективной

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется, что Кабинет министров разработает новый законопроект о приватизации до конца 2017 года.
"Мы сделали новый план по приватизации, и я надеюсь, что до конца этого года мы сделаем новый закон о приватизации ", - цитирует Интерфакс - Украина слова премьера, сказанные им в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в субботу.
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При этом, Гройсман отметил, что непрофессиональная работа Фонда государственного имущества фактически привела к остановке приватизации крупных активов.
Отметим, правительство внесло проект закона "О приватизации" в Верховную Раду 4 сентября, а 13 сентября он был рассмотрен на заседании Национального совета реформ при президенте Украины.
Напомним, компания Ахметова купила блокпакеты еще двух энергокомпаний.