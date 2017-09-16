Предложение РФ о миротворцах в Донбассе может быть ловушкой, - МИД Великобритании

К идее России следует относиться с осторожностью, - считают в Лондоне

Госсекретарь по делам Европы и Америки МИД Великобритании Алан Дункан считает, что предложения России по миротворцам в Донбассе следует воспринимать с осторожностью.

Об этом британский дипломат заявил в ходе 14-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

"Очень важно не попасть в ловушку. Предложения, представленные Россией в ООН, выглядят соблазнительно, однако они могут быть направлены не на восстановление верховенства международного права, а на замораживание нарушений. Мы должны к этому подходить очень осторожно", - цитирует его слова пресс- служба форума.

Напомним, Меркель назвала "ростками" инициативу Кремля по миротворцам в Донбассе.