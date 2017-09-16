Евросоюз не видит Таможенного союза с Украиной в ближайшем будущем

Андерс Фог Расмуссен считает, что Брюссель и Киев уже достигли важных вех в развитии своих отношений

Таможенный союз между ЕС и Украиной не может быть заключен в ближайшем будущем, однако перспектива большей экономической интеграции поможет Киеву внедрять соглашение о свободной торговле.

Об этом сообщает УНН.

Советник президента Украины, бывший генеральный секретарь НАТО, Андерс Фог Расмуссен считает, что предложение создания Таможенного союза между ЕС и Украиной станет поощрением для дальнейших проевропейских реформ в Украине.

На Ежегодной встречи YES в Киеве, Расмуссен выразил мнение, что ЕС и Украина уже достигли важных вех в развитии своих отношений, таких как всесторонняя зона свободной торговли (ЗСТ) и безвизовый режим. Они помогли в проведении реформ в Украине.

Он отметил, что рычаги влияния ЕС на продолжение преобразований в Украине и внедрения ЗСТ станут менее мощными в более долгосрочной перспективе, поскольку со временем начнется период, связанный с выборами, в течение которого усилить свои позиции стремятся популисты.

"Таможенный союз между ЕС и Украиной не может быть заключен в ближайшем будущем, однако перспектива большей экономической интеграции поможет Киеву вводить соглашение о свободной торговле и преодолевать препятствия на пути реформ", - подытожил Расмуссен.

Напомним, Евросоюз предоставил Украине дополнительные торговые преференции.