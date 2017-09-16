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Главная » Страна » В Одесской области объявлен траур

В Одесской области объявлен траур

В Одесской области объявлен траур
Иллюстративное фото

В результате пожара погибли двое детей 

16.09.17 17
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Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов объявил траур в области из-за гибели двух детей при пожаре в детском оздоровительном комплексе "Виктория".

На территории муниципального детского спортивно-оздоровительного комплекса "Виктория" в Одессе горел двухэтажный деревянный корпус. В тот момент там находились более 40 детей.

Как сообщает региональное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате пожара двое детей погибли, еще двое получили травмы, они госпитализированы. Продолжаются поиски еще одной пропавшей девочки.

По данным ГСЧС, пожаром было охвачено более полутысячи квадратных метров площади, огонь распространялся порывами ветра по легковоспламеняющихся деревянным конструкциям и создавал угрозу возгорания соседних жилых корпусов.

Как сообщают "Крым. Реалии", свидетель происшествия – одессит Андрей Танцюра, который находился на месте происшествия и вел прямую видео-трансляцию на своей странице в Faсebook, сообщает, что ни в пожарном гидранте на территории детского комплекса, ни в гидрантах рядом на улице не было давления воды, поэтому сотрудникам ГСЧС, привлеченным к тушению пожара, приходилось брать воду в километре от места происшествия.

Муниципальный детский оздоровительный комплекс "Виктория" работает в течение целого года. Там находились дети из малообеспеченных, многодетных семей, из семей переселенцев и "чернобыльцев", дети военнослужащих, проходящих службу в зоне АТО, а также воспитанники детских творческих коллективов учебных заведений города.

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