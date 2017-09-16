В "ДНР" против размещения миротворцев

Полпред так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что для ввода миротворцев ООН в Донбассе необходимо заручиться поддержкой непризнанных республик, в которых не считают целесообразным размещение миротворческого контингента.

Об этом сообщает RT.

"... История помнит, что было в Хорватии, Сербской Краине, что стало с Югославией, поэтому для нас такой вариант неприемлем. Если Запад действительно хочет разрешить конфликт политическим способом, если есть мирные инициативы, а не какие-то завуалированные цели ввода контингента ООН, то, конечно, необходимо его размещать там, где есть опасность, в частности, для сотрудников ОБСЕ. На территории "ДНР" ситуация спокойная, тем более она спокойная на границе с Россией", - заявил Пушилин.

"Для ввода миротворцев необходимо согласие обеих сторон конфликта. В данном случае одной стороной является Украина, а другой — "ДНР" и "ЛНР". Поэтому без нашей позиции ввод контингента будет нецелесообразен. Я сомневаюсь, что у Украины получится его пролоббировать, даже несмотря на поддержку Запада" - заявил представитель т.н. "ДНР".

Напомним, Меркель назвала "ростками" инициативу Кремля по миротворцам в Донбассе.