В Донбассе с начала года погибли 68 мирных жителей, 315 получили ранения, - ОБСЕ

С начала текущего года в Донбассе 68 гражданских лиц погибли, 315 получили ранения.

Об этом сообщил председатель Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в Украине Эртурул Апакан, ссылаясь на недавно опубликованный тематический отчет СММ ОБСЕ "Жертвы среди гражданского населения на востоке Украины", сообщается на странице миссии в Facebook.

"Посол отметил, что в 2017 году гражданское население по-прежнему страдает из-за конфликта. СММ уже подтвердила 383 жертвы среди гражданского населения: 68 погибших и 315 раненых", - говорится в сообщении.

Апакан отметил, что на стороны возложена ответственность по принятию мер, направленных на ограничение влияния конфликта на гражданское население.

"В частности, они должны отказаться от практики размещения личного состава и военной техники в жилых районах и вблизи них, а также прекратить применение неприцельного вооружения и вооружения непрямого наведения, а именно, минометов и артиллерии, включая реактивные системы залпового огня, в районах проживания гражданского населения", - сказал посол.

Глава СММ отметил постоянную необходимость информирования о минной опасности и призвал все стороны конфликта, в соответствии с уже взятыми на себя обязательствами, обеспечить значительный прогресс в работе по обозначению, ограждению и составлению карт заминированных районов.

Как сообщал "Фокус", в ООН подсчитали количество жертв войны в Донбассе.