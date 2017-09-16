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<span class="label red">Видео</span> На фронте – без потерь
Фото: Пресс-центр штаба АТО
Ситуация в Донбассе

Видео На фронте – без потерь

С начала суток незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили перемирие

16.09.17 26
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Сегодня в районе проведения АТО обстановка не претерпела существенных изменений.

По состоянию на 18:00 российско-оккупационные группировки продолжали обстрелы наших позиций на всех направлениях. Правда, с полуночи враг не применял минометы и другое тяжелое вооружение, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили перемирие. Наши военные четыре раза огнем заставляли противника прекратить провокации. Потерь среди украинских защитников нет.

Так, на Донецком направлении ночью наемники дважды били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Авдеевской промзоны. А у Зайцево несколько раз работало стрелковое оружие оккупантов.

На Приморском направлении обстрелы наших опорных пунктов зафиксированы на подступах к Водяному и Широкино.

На Луганском направлении боевики дважды применяли гранатометы различных видов вблизи Крымского. А из крупнокалиберного пулемета открывали огонь в районе Новотошковского.

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